Виходимо на вищий рівень дискусії, – оглядач про заяву Ізраїлю щодо "Залізного купола"

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його уряд не відкидає можливість надання Україні військової допомоги. Ба більше, розглядається передача славнозвісного "Залізного купола".

Раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система ППО не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна. Однак це вихід на якісно вищий рівень допомоги від країни. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Не "Залізним куполом" єдиним

Як зауважує Мусієнко, можна дискутувати щодо технічних можливостей тієї чи іншої системи озброєння. Так, "Залізний купол" має особливості застосування в Ізраїлі. Щоб використовувати цю систему в Україні, потрібно зважати на певні нюанси:

її можна використовувати проти реактивної артилерії, але потрібна велика кількість ракет;

є питання щодо інтегрованості з Patriot та NASAMS в загальну систему ППО.

Важливе саме політичне рішення. Ми виходимо на якісно вищий рівень дискусії. Це те, чого Україна хотіла завжди,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, "Залізний купол" – не єдина потенційна допомога. Може йтися, зокрема, про:

ракети;

сучасні засоби зв'язку;

радари;

системи оповіщення;

дрони.

"Є дуже багато точок взаємодії. Враховуючи наш технологічний підхід та готовність виробляти велику кількість безпілотників, ми могли співпрацювати. Це було б досить важливо і нам, і Ізраїлю", – впевнений Мусієнко.

Військовий експерт зазначив, що потрібно зважати й на персону Нетаньяху. Це людина, яка часто спілкувалася з російським президентом та відвідувала Росію. Він говорив про те, що з Росією потрібно мати певні домовленості щодо Сирії – для своєї безпеки передовсім.

"Те, що зараз відбувається певна трансформація у цього політика, мені здається, це теж досить важливо для нас", – переконаний військовий експерт.

Тепер очікуватимемо на рішення уряду. Але те, що така дискусія стала можливою, вважає Мусієнко, це вже чимало.

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