Залучаємо власні та партнерські гроші, – Зеленський про розвиток економіки у воєнний час

Володимир Зеленський заявив, що влада працює, аби українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Для цього залучають власні та партнерські гроші.

Попри війну у країні, економіка повинна працювати. У протилежному випадку – після перемоги ситуація буде критичною.

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Влада працює, аби економіка розвивалася й у війну

Президент зазначив, що разом з Кабінетом Міністрів працює, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу.

Залучаємо власні та партнерські кошти,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що також розглядають перехід на спрощену систему оподаткування. Крім того, влада забезпечує проведення посівної.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента повідомили, що протягом одного місяця війни Україні витрачають приблизно 10 мільярдів доларів. До цієї суми входять усі без винятку витрати з держбюджету.

Влада працює над шляхами розвитку економіки: дивіться відео