Залучили резервістів та цивільних: бойовики на Донбасі почали масштабні навчання
24 вересня 2021 , 15:58Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Окупанти на Донбасі 24 вересня нарощують інтенсивність підготовки бойовиків. Почали мобілізаційні штабні навчання із залученням цивільних сил та резервістів, яких зібрали на збори.
Окупанти проводять збори резервістів у 2 етапи. Підготовчий триває 21 – 25 вересня, заліковий – 4 – 8 жовтня.
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Навчання бойовиків
Під керівництвом російських інструкторів поводять інтенсивні навчання бойовиків. Вони проходять в артилерійських, танкових, мотострілецьких, розвідувальних та інженерно-саперних підрозділах.
Найманці відпрацьовують стрільбу зі штатної зброї, водіння бойових машин та розвідувально-диверсійної підготовки.
Війна на Донбасі: останні новини
- Бойовики навіть не думають дотримуватись режиму тиші на Донбасі. Вони цинічно обстрілюють позиції українських військових. У хід йде озброєння, що заборонене мінськими домовленостями.
- Наприклад, протягом доби 22 вересня ворог порушував домовленості про перемир'я аж 12 разів. У результаті 2 захисників України зазнали вогнепальних поранень. Вони перебувають у лікарні.
- 23 вересня було 5 порушень окупантів, але, на щастя, жоден боєць ООС не постраждав.
- Ба більше, найманці відкривають вогонь у бік цивільної інфраструктури.
- Навіть в ООН помітили, що безпекова ситуація на Сході України значно погіршилася. Лише за останні пів року кількість жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій зросла на понад 50%.