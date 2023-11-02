В ISW порівняли Залужного і Герасимова, загроза ракет на Півдні: хронологія 617 дня війни
Триває вже 617 доба повномасштабної війни. Українські захисники звільняти нашу землю від загарбників.
Про головні події дня станом на 2 листопада, ситуацію на фронті, атаки ворога – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У ніч проти 2 листопада Повітряні сили повідомляли про загрозу ракетної атаки для Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької та Кіровоградської областей. В Інституті вивчення війни порівняли головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника генштабу збройних сил Росії Валерія Герасимова як військових керівників. Аналітики зазначили, що російський наступ біля Авдіївки – доказ того, що російський генштаб не зміг засвоїти попередні уроки невдалих наступів за участі механізованих атаках з піхотою. Ситуація на Авдївському напрямку, де ворог зазначає великих втрат у техніці та особовому складі, нагадує провал наступу на Вугледар на заході Донецької області взимку 2022-2023 років, який характеризувався кількома хвилями механізованих атак на укріплені українські позиції. Тоді ці штурми важкої піхоти повністю знищили російські підрозділи, які брали участь у них, у тому числі 155-ту морську піхотну бригаду (Тихоокеанський флот), яку, як повідомляється, довелося кілька разів відновлювати через втрати, зазнані під Вугледаром. Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов несе остаточну відповідальність за цю невдачу як на посаді начальника російського Генерального штабу, так і на загальнокомандувачі театру дій. Контраст між невдачею Герасимова в цьому плані та вдумливою та публічною оцінкою генералом Залужним викликів, які постали перед Україною, та шляхів їх вирішення є помітним, – йдеться у звіті ISW. Внаслідок обстрілу Херсона увечері 1 листопада поранена 70-річна жінка. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітини її госпіталізували, повідомив керівник МВА Мрочко.
Ворог провалив штурмові дії на кількох напрямках, ЗСУ не дають оточити Авдіївку, - Генштаб
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. У той же час загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак ворога.
На Півдні оголошували про ракетну небезпеку
В ISW порівняли Залужного та Герасимова
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.
На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
У ніч проти 2 листопада Повітряні сили повідомляли про загрозу ракетної атаки для Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької та Кіровоградської областей.
В Інституті вивчення війни порівняли головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника генштабу збройних сил Росії Валерія Герасимова як військових керівників.
Аналітики зазначили, що російський наступ біля Авдіївки – доказ того, що російський генштаб не зміг засвоїти попередні уроки невдалих наступів за участі механізованих атаках з піхотою.
Ситуація на Авдївському напрямку, де ворог зазначає великих втрат у техніці та особовому складі, нагадує провал наступу на Вугледар на заході Донецької області взимку 2022-2023 років, який характеризувався кількома хвилями механізованих атак на укріплені українські позиції.
Тоді ці штурми важкої піхоти повністю знищили російські підрозділи, які брали участь у них, у тому числі 155-ту морську піхотну бригаду (Тихоокеанський флот), яку, як повідомляється, довелося кілька разів відновлювати через втрати, зазнані під Вугледаром.
Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов несе остаточну відповідальність за цю невдачу як на посаді начальника російського Генерального штабу, так і на загальнокомандувачі театру дій. Контраст між невдачею Герасимова в цьому плані та вдумливою та публічною оцінкою генералом Залужним викликів, які постали перед Україною, та шляхів їх вирішення є помітним, – йдеться у звіті ISW.
Внаслідок обстрілу Херсона увечері 1 листопада поранена 70-річна жінка. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітини її госпіталізували, повідомив керівник МВА Мрочко.