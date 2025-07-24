Залужний заявив, що НАТО робить велику помилку у підготовці до наступної війни

Країни-члени НАТО уникають переосмислення своїх військових доктрин і переобладнують свої армії більш сучасною зброєю. Утім, цього недостатньо, щоб бути реально готовими до наступної війни.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а наразі посол України у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв'ю "Лівому Берегу" Валерій Залужний, передає 24 Канал.

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У чому помиляється НАТО?

На думку українського дипломата, країни НАТО переконані у тому, що переозброєння стане "чарівною паличкою, яка виручить їх у будь-який момент". Утім, він не погоджується з цим через низку додаткових нюансів.

Нове озброєння за собою тягне нову тактику застосування, нові форми й способи застосування, що тягне за собою нові структури, в яких воно застосовується, і як наслідок, потребу у новій доктрині застосування. Як наслідок – потребу у новій системі підготовки, новому фінансуванні. І для будь-якої країни НАТО – це десь років 5,

– сказав він.

За його словами, попри те, що зараз в Альянсу є затверджена доктрина стосовно застосування, розбудови, політики розвитку тощо, вона зовсім не співпадає з тими новими технологіями, які зараз спостерігають на фронті.

"П’ять років – це якщо сьогодні вони долучаться до процесу. Але я спостерігаю, мабуть, півтора року мінімум, як це "сьогодні" в них має наступити, але воно ще не наступило… Між заявами політичних лідерів і наслідками якихось практичних дій в системі оборони, на жаль, великий провал", – додає він.

До слова, також він заявив, що якщо Україна буде вимагати лише припинення вогню чи тимчасове перемир'я, не сформувавши на майбутнє свій захист, ця війна з Росією може тривати навіть до 2034 року.