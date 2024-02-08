Сирський замість Залужного: як військові сприйняли заміну Головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Це було очікувано. Про це у розмові з 24 Каналом сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко. Він пояснив, якою є реакція військових.

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"Я сприйняв очікувано, ми вже давно всі про це говорили, суспільство до цього готували і це вже не був такий секрет. Всі знали, що це буде. Тим більше ми між собою навіть говорили і в комітетах, і в міністерстві оборони, що всі вже це розуміли", – зазначив він.

Реакція на звільнення Залужного

За словами Костенка, у комітетах стояло питання, хто буде на місці Валерія Залужного. Він додав, головком має серйозний авторитет серед військових.

"У військах дуже поважають генерала Залужного, тому звичайно він має досить серйозний авторитет, як і генерал Сирський має свій авторитет як командувача Сухопутних військ. А в Залужного авторитет головнокоммандувача – це набагато масштабніше. Тому людей, які б там раділи, що зняли Залужного, я не зустрічав", – додав Костенко.

Що відомо про звільнення Валерія Залужного: основне