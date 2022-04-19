Залужний поговорив із Міллі про важкі бої на Півдні та Сході та попросив нову зброю

Сьогодні, 19 квітня, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну зустріч з американським колегою – Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

В ході бесіди начальники обидвох штабів обговорили позиції України. Крім того, як інформує Залужний, українська сторона вчергове нагадала про необхідність допомоги.

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Залужний розповів американському колезі про складну ситуацію, яка склалася в окремих регіонах країни.

Поділився інформацією про складну обстановку на Сході та Півдні України, де тривають важкі бої,

– йдеться фейсбуці українського Головнокомандувача.

Крім того, Залужний скористався можливістю проінформувати про потреби Збройних Сил України.

Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги та подякував за вже надану,

– додав він.

Зараз увесь світ чекає на перемогу України й коли це трапиться, Залужний обіцяє зберегти весь досвід цієї важкої війни та поділитися ним із партнерами. Це, на його думку, допоможе покарати світове зло.

Нагадаємо, світові ЗМІ пророкують Залужному статус легенди та пов'язують воєнні успіхи України саме з його управлінням.

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