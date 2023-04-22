Залужний показав, як морпіхи знищують ворога на підступах до Вугледару: потужні кадри

Українські воїни упродовж 13 місяців знищують російську навалу під Вугледаром. Потужні кадри роботи наших морпіхів показав Головнокомандувач ЗСУ.

Відповідне відео Валерій Залужний оприлюднив у своїх соцмережах. Про це інформує 24 Канал.

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Українські воїни розбили еліту російського війська

Головнокомандувач розповів, що воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського упродовж місяців знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледару. Також зазначив, що у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, вони проводять як обороні, так і контрнаступальні дії.

Яскравим прикладом стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледару та розбити еліту російського війська – 155-ту окрему бригаду морської піхоти,

– наголосив Залужний.

Один з командирів 35-ї бригади Сергій зазначив: "Є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних Сил України показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність. І, відповідно, понад двадцять морпіхів ворога ми взяли в полон, завдяки ефективній взаємодії 35-ї та 56-ї бригад".

Також Головнокомандувач ЗСУ додав, що морпіхи постійно тренуються та вдосконалюються, аби давати відсіч ворогу на кожному клаптику рідної землі.

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Зауважимо, що від початку повномасштабної війни українські захисники очистили рідну землю вже від понад 185 000 російських загарбників. Окрім того, тисячі одиниць ворожої техніки перетворили на брухт.