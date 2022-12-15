"Я знаю, що можу перемогти ворога": Залужний пояснив, як відкинути росіян на рубежі 23 лютого

Українські військові здатні витіснити ворога на ті рубежі, що були до повномасштабного вторгнення. Для цього є передумови. Це питання часу та ресурсу.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що у нього є розуміння, як перемогти ворога і як прогнати на позиції 23 лютого і він озвучив свій план союзникам.

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З ресурсами, які маємо зараз, я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над ними. Ми уже на півшляху, але ви цього ще не бачите. Я знаю, що можу перемогти ворога. Але мені потрібні ресурси,

– зазначив Валерій Залужний.

Головнокомандувач чітко перелічив, яку техніку потребують захисники, та скільки одиниць.

"Мені потрібно 300 танків, 600 – 700 БМП , 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого . Але двома бригадами я цього зробити не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно", – додав Залужний.

Актуально про контрнаступ ЗСУ

Найскладнішою ситуація залишається на Сході країни. Особливо гаряче на Бахмутському напрямку. Попри усю складність українські захисники завдають противнику значних втрат та не дають просунутись. Ворог не має успіху.

Після успішних наступальних операцій на Харківщині та Херсонщині, росіяни кинули усі сили, аби втримати захоплені території. Вони перекинули свої угрупування саме на Схід.

Наразі окупанти намагаються зміцнити оборону та встояти перед контрнаступом Збройних Сил на межі Харківської та Луганської областей.

Українська сторона неодноразово наголошувала на непорушності своїх умов – виведення російського війська з усіх нараз захоплених територій. ЗСУ мають явну перевагу на полі бою, відтак крок за кроком ми звільнятимемо наші землі. Включно з Кримом. І це принципова позиція, яку Україна озвучувала неодноразово.