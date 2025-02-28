У жодному разі: "Тавр" відповів, чи підтримає Залужного, якщо той піде на вибори

У медіапросторі все частіше говорять про можливу участь колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у президентських виборах. Богдан Кротевич з позивним "Тавр" відверто відповів, чи підтримає його кандидатуру на виборах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву підполковника Богдана "Тавра" Кротевича в інтерв'ю для Bihus.Info.

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"Тавр" відповів, чи підтримає Залужного на виборах

"Тавр" зауважив, що не спілкується з Валерієм Залужним, адже ніколи не був з ним у тісних стосунках. Якось він подякував колишньому головкому за спільну роботу, але більше особисто не спілкувався з ним.

Водночас Кротевич заявив, що зараз не схвалює деякі дії та дописи Залужного. Він також наголосив, що у жодному разі не підтримає колишнього головнокомандувача ЗСУ, якщо той висуне свою кандидатуру на пост президента. Говорячи про причини своєї позиції, "Тавр" лаконічно відповів, що "бачить ті речі, які він зараз робить".

Я суджу і приймаю те, що особисто бачу. У моєму світі Залужний – достатньо хороший дипломат і йому в цьому треба розвиватися,

– заявив Кротевич.

Він додав, що "деякі інші сили можуть тягнути в політику". Кротевич заявив, що існують люди, які б і його хотіли просунути в політику, й готові в це інвестувати. "Тавр" вважає, що Залужного так само можуть просувати "деякі сили", однак військовий переконаний, що колишньому головкому ЗСУ варто продовжувати лише дипломатичну діяльність.