Не знали навіть США: Залужному вдалося втаємничити план оборони України перед вторгненням, – ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний тримав в таємниці план, як Україна буде оборонятись від вторгнення Росії. Його не можна було розкривати, аби не зірвати.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі кілька разів на тиждень розмовляв із Залужним перед нападом. Міллі закликав поділитись планами щодо оборони, були навіть запити щодо інвентаризації запасів озброєння ЗСУ.

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Міллі запропонував Залужному своє стратегічне бачення оборони:

розосередити мобільні підрозділи,

встановити кілька ліній оборони по всій країні,

поєднанати сили регулярної армії та партизанської війни.

Залужний нічого не розповідав

Головнокомандувач ЗСУ відмовлявся повідомити будь-які подробиці про плани. Не розповідав також про "схованки з озброєнням". До речі, їх постійно переміщували країною, аби російська армія не змогла знищити чи захопити їх.

Одні американські чиновники думали, нібито Залужний не до кінця повірив розвідці США про ймовірність вторгнення Росії. Інші вважали, мовляв, він вірив даним, але хотів зберегти військові плани в секреті від Зеленського.

Україна нікому не довіряла

ЗМІ цитує заяву одного з високопоставлених українських чиновників: "тоді ми нікому не довіряли".

Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми не хотіли, щоб хтось взагалі знав про нього,

– додав посадовець.

Справжня стратегія Залужного полягала в тому, щоб за будь-яку ціну запобігти захопленню Києва. В інших регіонах російські сили хотіли розтягнутися так, аби їхнє просування випередило швидкість ліній логістики та постачання.

Зазначили, що ідея Залужного полягала в тому, щоб ненадовго поступитися територією, але отримати можливість розгромити окупантів.

Продуманий крок Залужного

Щоб зберегти цей план в таємниці, у лютому Генштаб ЗСУ нібито все ж таки погодився розповісти про свою стратегією захисту. Військового аташе посольства США викликали до Генштабу ЗСУ та показали їй начерк українських позицій та схем оборони. Копію не надали, але дозволили робити рукописні нотатки.

Навіть окресливши ці умови, Залужний був менш ніж відвертим. Його підлеглі показали аташе хибну версію плану, замаскувавши весь розмах оборонної кампанії,

– пише ЗМІ.

Військовий чиновник США потім відзначив план Залужного та майстерно мобільну ешелоновану оборону.

Напруга між Міллі та Залужним змінилась дружніми стосунками

За інформацією видання, між Міллі та Залужним була напруга, коли Україна намагалася отримати більше радянських літаків МіГ-29.

Залужний намагався пояснити Міллі, що в Україні майже не залишилося винищувачів, проте американський генерал наполягав, що їх нібито достатньо. ЗМІ пишуть, що генерали навіть тиждень не розмовляли. Однак потім ситуація змінилася.

Військовий представник США зазначає, що спочатку їхні розмови мали формальний та діловий характер, а тепер вони навіть розмовляють про свої родини.

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