Залужний назвав, які варіанти перемоги України є: який найбільш реалістичний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав велике інтерв'ю, в якому розповів про своє бачення завершення війни. На його думку, є щонайменше декілька варіантів.

Кожен сценарій має певну політичну мету, яка потребує власної стратегії. Зокрема, дипломатичної, військової, економічної і культурної. Тому військові, дипломати й економісти отримуватимуть різні завдання залежно від обраної керівництвом стратегії. Про це Залужний заявив в інтерв'ю.

Які варіанти завершення війни і перемоги бачить Залужний?

Перший – це перемогти Росію та змусити її капітулювати. За цього сценарію можна говорити про відчуття безпеки, тобто долучення до безпекового союзу, необмежені можливості розвитку, залучення коштів, політичне й економічне входження в якийсь союз. Але самотужки це складно зробити, оскільки за Росією стоїть ще Китай.

Водночас посол припустив, що деякі території України і за цього сценарію можуть бути окупованими.

Я хочу відчувати себе вдома. Якщо в цьому домі з'ясується, що шматок мого города або мій сарай забере мій сусід, – але я все ж таки буду дома. Єдине, що я зроблю от у цьому відчутті, в тому, що я вдома, – те, що коли я буду помирати, я змушу свого сина поклястися, що він поверне собі і сарай, і цей город. І ще він мені поклянеться в тому, що якщо він цього не зможе зробити, то він сина свого змусить зробити це,

– висловився Залужний.

Другий варіант: якщо недостатньо своїх сил, то докласти всіх зусиль для того, щоб хтось змусив Росію припинити війну і забезпечив "безпеку, розвиток і відчуття дому".

Третій варіант – спробувати домовитися з Росією самим.

Капітуляція не є варіантом для України, адже зрозуміло, що окупанти всіх уб'ють. А тому слід продовжувати воювати – і здобути більш вигідні умови для того, щоб у результаті все одно прийти до якихось переговорів.

Залужний вважає, що формат перемовин Україна – США – Росія треба розширювати, наприклад, долучивши Європу, якщо Америка не хоче тиснути на Москву.

Стратегія української перемоги буде залежати від того, що ми хочемо отримати, того, як ми хочемо цього досягти, та політичної волі. Проте зараз іде війна на виснаження, яка не має військового виходу.

Хто впаде перший і розіб'ється, той стовідсотково буде вважатися стороною, яка програла. Цього не можуть допустити ні Росія, ні Україна. І що цікаво, і Сполучені Штати не можуть допустити, щоб Україна програла чи Росія,

– підсумував посол.

Зверніть увагу! Історик Ярослав Грицак у березні в ефірі 24 Каналу заявив: є варіант перемоги "мінімальний" і "максимальний". Перший – дати Росії зрозуміти, що вона цю війну не зможе виграти, тобто стратегічна нейтралізація Росії. Другий варіант – коли українці вийдуть з "русского міра" назавжди і увійдуть в західний світ.

Що казав Зеленський про закінчення війни?

Нещодавно президент в інтерв'ю CNN сказав: тиснути на Україну неправильно, бо наша держава захищається. Світові лідери, як-от Дональд Трамп, Сі Цзіньпін, Нарендра Моді та інші, "мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну".

Зеленський уточнив: "Якщо ми справді хочемо його зупинити, я не впевнений, що впливові країни можуть бути посередниками. Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють".

Але якщо на лінії зіткнення не буде іноземних військ, то жодні слова не зупинять Путіна від того, щоб розпочати нову війну.