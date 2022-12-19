Залужний просить Зеленського підписати закон про посилення відповідальності для військових

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до Президента із проханням підписати гучний закон про посилення відповідальності для військових, що самовільно залишили позиції чи відмовились від виконання наказів.

Головнокомандувач записав відповідне відеозвернення, де зауважив, що змушений підняти досить складну тему.

Увага Рада посилила покарання для військових: депутат пояснив нюанси закону

Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань,

– пояснив Залужний.

Війна вимагає швидких рішень

За словами головнокомандувача, розв'язувати подібну проблему можна було більш м'яким шляхом, але у мирний час. А під час війни потрібні "швидкі дієві рішення".

Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо,

– зауважив Залужний.

Щобільше, головнокомандувач вважає, що це і ключовим: "оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них".

"Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути", – додав Валерій Залужний.

Також головнокомандувач зауважив, що наразі є ймовірність посилення безкарності командирів. "Адже командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність".

Головне про законопроєкт щодо посилення відповідальності військових

Законопроєкт 8271 був проголосований у Верховній Раді 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім "Голосу".

Документ пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Рух ЧЕСНО повідомляє, що законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист.

Українці зареєстрували петицію, де просять Зеленського ветувати законопроєкт. Менш ніж за добу петиція набрала необхідну кількість голосів.