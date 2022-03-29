Залужний і Резніков з ПТРК на передовій: влучний шарж українців

Українці створили кумедний шарж з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та міністром оборони Олексієм Резніковим. Обоє "полюють" на російську техніку.

Жартівливу картинку опублікували на сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Важливо Гранична межа для Росії – 15 квітня, – Краєв про те, на скільки вистачить сил агресору у війні

Там жартівливо зобразили Валерія Залужного та Олексія Резнікова, які тримають в руках протитанкові ракетні комплекси й чекають на російську бронетехніку.

Кумедний шарж із Залужним та Резніковим / Фото Стратком ЗСУ

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія 24 лютого, ЗСУ вже ліквідували 17 200 окупантів. Окрім цього, українські військові знищили вже 597 танків.

Вас може зацікавити – Аналітик припустив, на скільки вистачить Росії у війні: дивіться відео