Передчасний політичний старт, – експерт про одкровення Залужного в медіа

Інтерв'ю Валерія Залужного для AP викликало критику через спроби перекласти відповідальність за невдачі контрнаступу 2023 року на інших, хоча він ніс солідарну відповідальність разом із Зеленським.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що історія з обшуками в офісі Залужного виглядає сюрреалістично, а саме інтерв'ю є передчасним політичним кроком.

Чи шкодить інтерв’ю Залужного Україні та переговорному процесу?

"Мене розчаровує не те, що Залужний щось розповідає, а те, як це виглядає. Він був Головнокомандувачем ЗСУ, Зеленський – Верховним головнокомандувачем, і вони несли солідарну відповідальність за контрнаступ. Тому спроба перекласти провину на іншого, мовляв, я хотів інакше, але мені не дозволили – виглядає інфантильно", – сказав Богданов.

Взаємна недовіра між різними ланками командування була б зрозумілою на початку війни в березні 2022 року, але не у вересні того ж року – коли якраз тривали успішні Харківська та Херсонська операції.

Обшук стався саме тоді, коли на фронті відбувалося багато позитивного – і на цьому тлі така історія виглядає вкрай дивно, навіть з огляду на специфічну політику Андрія Єрмака. Виглядає, що у Залужного вже почалися вибори – з чим я його вітаю. Зеленський теж, можливо, вже стартував – дізнаємося з його реакції. Але враховуючи, що виборів найближчим часом не буде, такий завчасний старт може зіграти проти політичних перспектив Залужного,

– пояснив Богданов.

Інтерв'ю Залужного не завдасть реальної шкоди ні Україні, ні переговорному процесу – адміністрація Трампа не орієнтується на події часів Джо Байдена, а Зеленський навряд чи захоче зводити рахунки із Залужним публічно.

"Люди з пам'яттю чудово розуміють, що рішення про контрнаступ не могла ухвалювати одна людина, а головнокомандувач, який безпосередньо керував військами, точно був причетний до цього. Спроба переосмислити події 2022 – 2024 років у негативній конотації – це слабкий маневр і дріб'язкова політика, яка абсолютно не відповідає моменту, коли країна веде важкі переговори та переживає важку зиму", – наголосив Богданов.

Зверніть увагу! Журналіст і політолог Сергій Ягодзінський зазначає, що інтерв’ю слід розглядати в політичному контексті. Він вважає, що риторика Залужного виглядає як спроба підкреслити власну роль у війні та відійти від рішень влади. Водночас політолог додає, що такі оцінки мали б набагато більший резонанс, якби були висловлені під час його керівництва Збройними силами України.

Що ще відомо про інтерв'ю Залужного?