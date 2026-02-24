Це моя позиція, – Зеленський відповів, чи звільнятиме Залужного після критики

Володимир Зеленський заявив, що не хоче втягуватись у політичні суперечки під час війни. Також він відповів, чи думав про звільнення Валерія Залужного після критики з його боку.

Про це президент України повідомив в інтерв'ю Tagesschau.

Як відреагував Зеленський слова Залужного?

Журналіст на тлі заяв посла України у Великій Британії Залужного запитав Зеленського про початок "передвиборчої кампанії". Президент порадив запитати про це самого посла.

Зеленський підтвердив, що знає про критику на свою адресу, але вважає, що зараз не час для політики, оскільки в Україні йде війна.

Бачите, я розумна людина. Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше,

– сказав президент.

На питання видання, чи продовжить Залужний обіймати посаду посла, Зеленський запитав у відповідь: "Чи склалося враження, що я хочу його звільнити?".

Президент Зеленський резюмував, що не хоче заглиблюватися у цю історію та "грати в політику". Він наголосив, що поважає українську армію та її боротьбу проти Росії вже кілька років.

Що відомо про конфлікт Зеленського та Залужного?