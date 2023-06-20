З нами сила, і Малюк Йода з нами: нашивка Валерія Залужного з Ґроґу надихнула українців

Головнокомандувач Збройних Сил України виклав у мережу відео зі своєю роботою. Пильні українці побачили на його формі незвичайну нашивку – Малюка Йода.

Ця нашивка породила не лише безліч цікавих теорій, а й надихнула багатьох, передає 24 Канал. Ба більше, прихильники космічної франшизи безапеляційно заявляють, що росіянам точно нічого робити в Україні.

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Ґроґу з Україною

Відразу ж зауважимо, що у твітері точаться запеклі суперечки. Адже одні користувачі пишуть, що це зовсім не Малюк Йода, а Ґроґу. Ми тут зібралися не для того, щоб розганяти срачі навколо цієї теми. Краще зосередимося на милих реакціях українців.

Журналіст Остап Яриш написав у своєму твітері: "Якщо ви не бачили Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з нашивкою з Малюком Йодою, ось вам".



Залужний з нашивкою Ґроґу потішив мережу / Скриншот

Власне, йому багато користувачів відписали, що це ніякий не Малюк Йода, а Ґроґу.

Інші користувачі мережі почали активно жартувати на цю тему. Ну як жартувати. Радше, попереджати російських окупантів і демонструвати, наскільки величезна прірва між Україною та країною-гноєм. Ось кілька влучних постів:

Якщо Малюк Йода з нами, то куди ви прете?

– пишуть у мережі.

Користувач Антон Осьмак поділився крутими "Йода-Званнями ЗСУ". Це просто шедевр.



Йода-Звання ЗСУ / Антон Осмак



Йода-Звання ЗСУ / Антон Осмак



Йода-Звання ЗСУ / Антон Осмак

"Такі часи, що проти Росії треба всім єднатись", – пишуть у твітері.

"Малюк Йода (Ґроґу) щось задумав! Янсур – знову наклали в підгузки…", – влучно підкреслив інший користувач.

"З нами Бог, Залужний і Бебі Йода", – тут навіть не посперечаєшся.

"Малюк Йода як маркер прірви між цивілізаціями", – зауважив інший користувач твітера.



​Малюк Йода з Україною / Скриншот

Редакція 24 Каналу закликає уникати чвар на тему це Малюк Йода чи Ґроґу. Якщо ви дуже вже хочете довести свою правоту та приналежність до Світлої сторони, то зробіть це з допомогою донату на перевірений благодійний фонд. Або ж безпосередньо закиньте трохи грошей на той підрозділ, який вам близький.

Пам'ятайте, що зараз ми протистоїмо одному ворогові. І мовиться про Росію. Тож об'єднуємося задля спільної перемоги над нею!