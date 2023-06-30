Leopard на фронті − просто мішень, нам потрібні снаряди і F-16, – Залужний

Захід ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, а Україна досі не отримала сучасних винищувачів. Воювати без літаків – це як іти проти зброї з луками і стрілами.

Вважає Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, для успішного просування на фронті Україні потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і однозначно, що винищувачі F-16, аби мати перевагу у повітрі.

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"Україна, переходячи до наступальних операцій, повинна слідувати якій доктрині? НАТО (коли має бути перевага у повітрі)? Росії? Чи це не ваша справа? У вас своя доктрина. У вас є танки, у вас є гармати, у вас є бойові машини. Ви можете це зробити", – зазначив Залужний

Достатньо третини літаків, які патрулюють кордони з Україною

На командному пункті Залужний має екран, який показує все, що перебуває в повітрі – це і авіація країн НАТО на Західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною і російські літаки на Східних кордонах.

Кількість літаків, які чергують біля наших кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди?,

– запитав Залужний.

Головнокомандувач додав, що не має на увазі, не каже, що Повітряні Сили повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Мовляв, нам не потрібно 120 літаків. Достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони необхідні.

"Ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі б сказали: "Ви здуріли?" – зауважив Залужний.

Чому так потрібні літаки

Та пояснив, що винищувачі потрібні зокрема для того, щоб розірвати сухопутний коридор між материковою Росією і тимчасово окупованим Кримом, який окупанти створили на Півдні України. Розрив цього зв'язку завдав би значного удару по здатності Росії поповнювати свої війська.

Видання нагадує, що напередодні контрнаступу Україна вперше отримала західні бойові танки, в тому числі німецькі Leopard та бойові машини піхоти. Однак визнав, що деякі з них уже знищено.

Ми отримали Leopard не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А Leopard на полі бою – це не Leopard, а мішень,

– зазначив Залужний.

Саме тому, за його словами Україна потребує авіації і більше снарядів.

До слова, головнокомандувач заявив, що його дратує, коли говорять, що довгоочікуваний контрнаступ України на Сході та Півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося.

! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках і мають успіхи. На останньому – просунулися на 1300 метрів.