Українська сторона не допустить потрапляння західного озброєння до рук терористів, – Залужний

Українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння, яке надали інші країни для нашого захисту. Тож наші бійці не допустять, аби західна зброя потрапила до рук терористів.

Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Під час розмови Залужний традиційно поінформував колегу про поточну оперативну обстановку. Він зауважив, що противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути нас із займаних позицій.

Активні бойові дії ведуться на напрямках:

Ізюм – Слов'янськ,

Святогірськ – Слов'янськ,

Лисичанськ – Соледар,

Лисичанськ – Сіверськ,

Попасна – Соледар.

Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території,

– наголосив Залужний.

Генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS.

"Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

В Україні може з'явитися комісію для контролю використання західної зброї

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні можуть створити комісію для контролю використання зброї, яку наша держава отримує від західних партнерів. Контроль оборонної допомоги союзників може здійснювати парламент.

За словами глави ОП, комісія займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов'язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від партнерів.

Очільник Офісу Президента заявив, що мета української влади – максимальна прозорість, "наскільки це можливо в умовах воєнного стану". Він запевнив, що вся отримана західна зброя перебуває на обліку і відправляється на фронт.

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