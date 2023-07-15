Поклали обличчям до підлоги й одягли наручники: Залужний розповів про своє затримання у Брюсселі

Валерій Залужний – той, на кого активно полюють росіяни. Не минулося без сліду Кремля у ситуації, яка сталася з головнокомандувачем кілька років тому у Брюсселі.

Спілкуючись з журналістами Валерій Залужний пригадав випадок, який стався у 2019 році. Його аж надто "тепло" зустріли в аеропорту, затримавши нинішнього головнокомандувача ЗСУ.

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Залужного затримали в аеропорту

Отже, прилетів Залужний до Брюсселю не просто так. Він був одним з вищих командувачів України, який керував захисниками у збройній боротьбі на Донбасі. У столиці Бельгії він повинен був зустрітися з колегами з НАТО, але плани ледь не зірвалися.

За його словами, його оточили правоохоронці, коли він вийшов з літака. На Залужного націлили зброю та наказали лягти обличчям до підлоги. На нього після цього одягнули кайданки.

Залужний зауважив, що мав достатньо хвилин у роумінгу, щоб зателефонувати послу України при НАТО. Останній допоміг головнокомандувачу звільнитися.

Залужного оголосили у розшук Інтерполу

Як з'ясувалося, влада Росії оголосила Залужного у розшук Інтерполу без відома самого військового. Власне, це регулярна практика, яка стала причиною його затримання на короткий проміжок часу. Журналістам головнокомандувач розповів, що був злий на себе. Адже він не знав своїх прав у такій ситуації.

ʼУ мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я військовий злочинець і, швидше за все, ним залишуся. Тому я вирішив вивчати міжнародні відносини та міжнародне право,

– наголосив Залужний.

Епізод, який стався з ним у Брюсселі, надихнув на здобування нових знань. У грудні 2020 року він здобув ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини". Його Залужний використовує у нинішній роботі. Журналісти підкреслюють, що вона вимагає не лише бути військовим стратегом, а й регулярно стикатися з геополітичними міркуваннями.

У тому ж інтерв'ю звернули увагу на те, що Залужний "не соромиться свого наміру повернути Крим". І це попри те, що деякі західні чиновники побоюються реакції Путіна на це.

За словами головнокомандувача, він звільнить Крим, щойно у нього будуть засоби для цього. Він підкреслив, що йому "наплювати", і що його "ніхто не зупинить".