Наведення за допомогою ШІ: КНДР випробувала нові підводні торпеди

У четвер Північна Корея провела випробувальний запуск нової надшвидкісної системи високоточних підводних торпед "Zam-2.0". Для виявлення цілей та наведення цієї зброї Пхеньян застосував технології штучного інтелекту.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Які деталі випробувань відомі?

Посадовці у сфері національної оборони оцінили цей запуск як великий успіх. У Пхеньяні переконані, що нова зброя принесе значні зміни у фактичний розвиток військово-морських сил країни.

За даними північнокорейського центрального інформагентства, випробування підтвердило ефективність ключової технології, яка підвищує характеристики ракетних двигунів.

Загалом за останні п'ять років КНДР провела понад 180 серій подібних тестів, наполегливо намагаючись посилити свій військово-морський потенціал.

Окрім торпед, у середу Пхеньян запустив у Східному морі два типи стратегічних крилатих ракет із підводного човна вагою близько 3000 тонн.

Також нещодавно Північна Корея ввела в експлуатацію два нові есмінці "Choe Hyon" та "Kang Kon" водотоннажністю по 5000 тонн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 12 жовтня Північна Корея запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря.

Тоді зброя пролетіла понад 700 кілометрів і впала в нейтральних водах, через що збройні сили Південної Кореї були змушені посилити спостереження та перейти у стан повної бойової готовності.