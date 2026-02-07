Україна не має ніякого відношення до нападу на генерала Алексєєва, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі агентству Reuters заявив, що Україна не причетна до замаху на першого заступника начальника ГРУ Генштабу Росії, генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва. На нього скоєно напад у Москві.

Про це повідомляє Reuters.

Як Сибіга прокоментував напад на Алексєєва?

Як зазначає агентство, глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Київ в організації нападу на генерала Алєксєєва, заявивши, що таким чином Україна нібито намагається зірвати мирні переговори.

У відповідь Сибіга наголосив у коментарі Reuters, що Київ не має ніякого відношення до цього нападу.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко озвучив 24 Каналу думку, що замах на Алексєєва може мати два мотиви. Перший мотив – це усунути того, хто непотрібний Кремлю. Другий – це нагода звинуватити Україну.

Алексєєв був куратором приватної військової кампанії "Вагнера", ще до керівництва Євгена Пригожина. Ймовірно, він підтримував погляди свого наступника, зокрема, щодо необхідності відставки російського військового командування.

Що відомо про спробу вбивства генерала Алексєєва?