Оголосили розшук: з'явилося фото "пособниці" замаху на генерала ГРУ Алексєєва

10 лютого, 10:42
Софія Рожик
Основні тези
  • 55-річну Зінаїду Серебрицьку оголосили у розшук у Росії, вона нібито втекла в Україну і має українське громадянство.
  • Її звинувачують у передачі електронного ключа виконавцю замаху на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, якого затримали в ОАЕ.

Днями у Росії стріляли у генерал-лейтенанта російської розвідки Володимира Алексєєва. Росіяни нібито встановили причетних до цього.

Зокрема, "пособницею" у замаху на Алексєєва називаю таку собі Зінаїду Серебрицьку. У росЗМІ опублікували її фото. 

Що відомо про Зінаїду Серебрицьку? 

55-річну Зінаїду Серебрицьку російське МВС оголосило у розшук. 

Жінка нібито втекла після скоєного в Україну. У Росії запевняють, що вона має українське громадянство і народилася на Луганщині. 

До 2020 року її прізвище нібито було Антонюк. 

Росіяни стверджують, що жінка передала виконавцю теракту електронний ключ від вхідних дверей до під'їзду військовослужбовця. 

Зінаїду Серебрицьку оголосили у розшук / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що "виконавець" замаху на генерала ГРУ – Любомир Корба. Цього чоловіка затримали в ОАЕ, куди він утік, і передали Москві. Його "помічника" Віктора Васіна теж затримали у Москві і мають обрати запобіжний захід. 

Щодо самого Алексєєва, то стверджують, що "зараз його життю нічого не загрожує".

Що передувало? 

  • 6 лютого в генерал-лейтенанта Алексєєва вистрілили кілька разів у житловому будинку в Москві. Його було госпіталізовано у важкому стані. Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що за однією із версій то багато знав, тож його могли запросто усунути.

  • Але Росія продовжує шукати "український слід". Зокрема, там заявляли, що Корба – уродженець Тернопільщини. А до Росії він прибув у грудні 2025 року за наказом українських спецслужб. 

  • Водночас Україна відкидає будь-які заяви про її причетність до нападу на Алексєєва. До того ж керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив в етері 24 Каналу, що усю цю історію із генералом могли використати, щоб зірвати переговорний процес з Україною.