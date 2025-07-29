СБУ запобігла замаху на командира окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Військовий відреагував на марну роботу російської ФСБ.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Сергія Філімонова.

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Що відомо про замах на командира?

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Замах намагались організувати російські спецслужби. Для цього вони завербували жителя Дніпропетровщини, колишнього учасника АТО.

Сергій Філімонов відреагував на спробу ворога здійснити замах на нього. Військовий подякував голові СБУ Василю Малюку та всій команді за швидке реагування.

Сьогодні ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій і професійній роботі СБУ в росіян знову нічого не вийшло,

– написав командир "Вовків Да Вінчі".

Наразі тривають слідчі дії, а деталі справи, за словами захисника, будуть оприлюднені згодом.

Крім того, Сергій Філімонов закликав людей не довіряти сумнівним "завданням" у месенджерах. Він наголосив, що СБУ "не вербує телефоном і не просить порушувати закон".

Нагадаємо, російські спецслужби завербували українця, видавши себе за українську Службу безпеки. Ворог маніпулював патріотичними поглядами та готував замах на Сергія Філімонова. СБУ затримала чоловіка тоді, коли він вийшов на вулицю зі спорядженою зброєю.