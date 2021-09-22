Замах на Шефіра: який вигляд має понівечене авто помічника Зеленського

На Київщині 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль помічника президента Зеленського Сергія Шефіра. Сам чоловік залишився неушкодженим, а от його водієві не пощастило.

Як розповіли правоохоронці, загалом в автомобіль влучили понад 10 куль. Відомо, що в автомобіль стріляли з автомата.

Важливо В авто Шефіра випустили понад 10 куль: поліція оголосила спецоперацію

Що відомо про обстріл авто Шефіра

Напад на помічника Володимира Зеленського здійснили приблизно о 10:00, 22 вересня. Сталося це неподалік від села Лісники. Невідомі поранили водія Сергія Шефіра, йому надавали допомогу на місці до приїзду швидкої. Згодом його оперативно госпіталізували до "Феофанії".

Поліція вже оголосила спецоперацію "Сирена". На місце події прибуло багато правоохоронців та генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона заявила, що за фактом обстрілу машини Шефіра вже відкрили справу за статтею 115 про замах на вбивство двох осіб.

Який вигляд має понівечене авто помічника Зеленського / Фото Нацполіції

В Офісі Президента заявили, що напад на Шефіра із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що цей напад пов'язують з "агресивною кампанією протидії активній політиці президента". Він також вважає, що в Україні відбулося "ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів", для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи – це пряма загроза.

На місці події працюють правоохоронці / Фото Владислава Соловйова (24 канал)