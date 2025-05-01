СБУ опублікувала фото затриманої нападниці на Сергія Стерненка
- На Сергія Стерненка 1 травня було скоєно замах з вогнепальної зброї.
- В СБУ повідомили, що нападницю затримано на місці.
На українського волонтера Сергія Стерненка в четвер, 1 травня, скоїли напад. Відомо, що нападницю затримали.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ. Там показали фото нападниці.
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Напад на Стерненка
Відомо, що СБУ попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка. Вбити Стерненка намагалася жінка, яку вже затримали.
Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї,
– ідеться в повідомленні.
В пресслужбі СБУ також опублікували фото нападниці.
Жінка, яка намагалася вбити Сергія Стерненка / Фото СБУ
Вказується, що нападницю затримали на місці. Життю Стерненка наразі нічого не загрожує.
В пресслужбі зазначили, що наразі тривають оперативно-слідчі дії.