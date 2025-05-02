Стерненко заявив, що замах на нього могли "присвятити" річниці подій 2 травня в Одесі

Активіст Сергій Стерненко заявив, що замах на нього могли "присвятити" річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі. За його словами, таке вбивство могло б стати для росіян дуже символічним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Сергія Стерненка.

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Стерненко прокоментував замах на себе

Сергій Стерненко нагадав, що 2 травня 2025 року була 11-та річниця масових заворушень в Одесі. У цей день в 2014 році внаслідок сутичок між українськими та проросійськими активістами, а також пожежі у Будинку профспілок загинули 48 людей.

Сьогодні 11-та річниця оборони Одеси від російської навали, яка хотіла створити там так звану "Одеську народну республіку". Я пишаюся, що був учасником тих подій, разом ми відбили місто і не дали російській наволочі захопити Одесу. І для росіян, з символічного погляду, було дуже важливо вбити мене або іншого відомого учасника тих подій,

– пояснив Стерненко.

Активіст та волонтер підкреслив, що замах на нього не був поодиноким інцидентом. За його словами, цей замах "стоїть в одному ряду" з вбивствами мовознавиці Ірини Фаріон та активіста Демʼяна Ганула.

Стерненко наголосив, що зараз всі активні волонтери та громадські діячі в Україні перебувають у зоні ризику через загрозу з боку Росії. Через це активіст напередодні замаху орендував броньований автомобіль та отримав державну охорону.

Нагадаємо, що вдень 1 травня, близько 13:30, на Сергія Стерненка було скоєно напад. У волонтера вистрілили з вогнепальної зброї. На щастя, Стерненко отримав легке поранення: волонтер переніс операцію, а його життю нічого не загрожує.