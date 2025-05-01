Напад на Стерненка: усе, що відомо на цю мить
На активіста та волонтера Сергія Стерненка було скоєно напад 1 травня. Його намагалася вбити жінка із вогнепальної зброї.
Наразі життю активіста нічого не загрожує. 24 Канал зібрав усе, що відомо про напад на Стерненка.
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Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці, Наразі проводяться оперативно-слідчі дії. В СБУ пообіцяли інформувати окремо про перебіг ситуації. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати, Він додав, що співробітники Служби безпеки буквально врятували йому життя. У своїх соцмережах 1 травня о 13:32 Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали. Він також розповів, що отримав поранення. На щастя, життю активіста нічого не загрожує.
СБУ опублікувала фото нападниці на Стерненка
Подробиці нападу на Стерненка від СБУ
– йдеться у повідомленні.
Життя Стерненка врятували співробітники СБУ
– написав Сергій Стерненко.
На Стерненка скоїли напад
Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка.
Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці,
Наразі проводяться оперативно-слідчі дії. В СБУ пообіцяли інформувати окремо про перебіг ситуації.
Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати,
Він додав, що співробітники Служби безпеки буквально врятували йому життя.
У своїх соцмережах 1 травня о 13:32 Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали. Він також розповів, що отримав поранення. На щастя, життю активіста нічого не загрожує.