Замах не зіграє на руку Трампа в передвиборчих перегонах, – політолог пояснив чому

У Дональда Трампа 13 липня стріляли. Це був замах на його життя. Ймовірно, такі події призведуть до зміни позицій певних виборців у США, адже він є основним кандидатом від республіканської партії.

Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що якби замах на Трампа відбувся у жовтні 2024 року, то це мало б більш позитивні наслідки, у виборчому сенсі, ніж зараз. Цю подію найближчим часом можуть забути.

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Наслідки для Трампа

Олег Лісний припустив, що за час передвиборчої кампанії може відбутись що завгодно. За ті кілька місяців до виборів, на його думку, можуть виникнути моменти, які нівелюють всі старання команди Трампа.

Замах не зіграє на руку Трампа в передвиборчих перегонах. Електоральне сприйняття посилилося в його прихильників. Як на мене, воно не зачепило тих американців, за кого зараз ведеться боротьба. Тобто тих, хто ще не обрав свого кандидата,

– сказав він.

На думку президента аналітичного центру "Політика", замах на Трампа може позитивно вплинути на будь-якого політичного лідера партії суперників, через високий рівень конспірології у США.

Держава має довести, що може чітко провести розслідування цього злочину та пояснити громадянам, що вони мають зробити власне свідоме рішення на президентських виборах, від якого залежить майбутнє США. Якщо ж ні, то це буде складний період і для України також,

– висловився Олег Лісний.