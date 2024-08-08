"Замах на Умєрова у Києві": РНБО відреагувала на повідомлення у мережі

Російські пабліки поширюють інформацію про нібито спробу вбивства очільника Міноборони України. У РНБО прокоментували ці повідомлення.

Пропагандисти з країни-агресорки активно пишуть про те, що сьогодні в Києві було скоєно замах на міністра оборони Умєрова. Вони розходяться про те, що нібито його намагалися вбити за допомогою вибухівки. Тим часом у Центрі протидії дезінформації попередили, що це черговий ворожий фейк, покликаний дестабілізувати ситуацію всередині країни.

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Замаху на Умєрова не було

У відомстві наголосили, що окупанти поширюють неправдиву інформацію про замах на українського Міністра оборони.

Центр верифікував інформацію у Міністерстві оборони та зазначає, що вона не відповідає дійсності,

– йдеться у заяві.

У Центрі нагадали, що ворожа пропаганда не вперше здійснює інформаційні атаки проти українських посадовців, сподіваючись посіяти паніку і розбрат серед населення.

До слова, 7 серпня стало відомо, що карма за цинічну брехню наздогнала відомого російського воєнкора Піддубного. Того атакував FVP-дрон.