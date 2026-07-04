Єрмолаєв вийшов з коми, його дружина – у критичному стані, – ЗМІ

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав під час вибуху в Монако, вийшов із коми. Водночас його цивільна дружина Анна Насобіна залишається у критичному стані після тяжких поранень і перенесених операцій.

Тим часом правоохоронці Монако та Інтерпол розгорнули міжнародний розшук українки, яку підозрюють в організації замаху. Про це повідомляє французьке видання Nice-Matin.

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Що відомо про стан бізнесмена?

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який отримав тяжкі поранення під час вибуху, вийшов із коми. Повідомляється, що зараз він проходить лікування у Марселі, а його стан значно покращився порівняно з першими днями після замаху.

Натомість стан його цивільної дружини Анни Насобіної залишається вкрай важким. Жінку госпіталізували до лікарні Пастера у Ніцці у критичному стані. За інформацією прокуратури Монако, лікарям довелося ампутувати їй обидві ноги. Постраждалій провели кілька масових переливань крові. Крім того, медики побоюються, що через тяжкість отриманих травм вона може втратити зір, слух і здатність говорити. Її життя досі перебуває під загрозою.

Під час вибуху разом із парою перебував їхній 13-річний син Аріель. Хлопець також зазнав поранень, однак його життю нічого не загрожує. Він проходить лікування у дитячій лікарні Ленваль у Ніцці.

Паралельно триває масштабне міжнародне розслідування. Судові органи Монако оголосили у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. Її підозрюють у замаху на вбивство, незаконному встановленні вибухового пристрою у громадському місці та участі у злочинній організації.

Для затримання жінки Інтерпол уже оприлюднив так зване "червоне повідомлення", що фактично є міжнародним ордером на арешт. За даними слідства, після вибуху підозрювана залишила місце злочину пішки, дісталася французького Босолея, де сіла до орендованого автомобіля, після чого виїхала через Італію до Німеччини, де, за інформацією правоохоронців, проживала останнім часом.

Під час обшуку за місцем її проживання в Німеччині самої Березовської правоохоронці не знайшли. Водночас вони вилучили речові докази, які вже передали слідчим Монако.

За версією слідства, підозрювана діяла не самостійно. Камери відеоспостереження зафіксували, що за кілька днів до вибуху вона проводила розвідку місцевості. Спочатку слідчі вважали, що йдеться про чоловіка у чорному капелюсі, однак подальший аналіз відео та свідчення очевидців дозволили встановити, що це була жінка, яка навмисно замаскувалася під чоловіка.

За даними прокуратури, у день замаху жінка принесла вибуховий пристрій у пакеті для покупок, залишила його біля входу до будинку, а коли Вадим Єрмолаєв разом із цивільною дружиною та сином повертався з ресторану, дистанційно привела вибухівку в дію за допомогою пульта.

Наразі правоохоронці Монако продовжують встановлювати всіх можливих співучасників злочину та мотиви замаху. Офіційно про причини нападу поки не повідомляється, а міжнародне розслідування триває.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері 29 червня на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фролла, безпосередньо на кордоні Монако та Франції. Потужний вибух пролунав саме в той момент, коли до будівлі заходила родина бізнесмена. Внаслідок теракту серйозно постраждали троє людей.