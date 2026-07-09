Зеленський вперше прокоментував вибух у Монако й пообіцяв невдовзі надати деталі

Замах на олігарха Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако сколихнув українське суспільство. Президент Зеленський відреагував на інцидент.

Про це він коротко висловився 9 липня, відповідаючи на запитання журналістів.

Актуально "Схеми" встановили нові деталі про підозрюваних у справі вбивства Анастасії Березовської

Що сказав Зеленський щодо справи "Монако"?

Наразі триває розслідування у справі. Глава держави найближчими днями заслухає доповіді щодо ситуації. Володимир Зеленський пообіцяв поінформувати суспільство про просування слідства.

Я у найближчі дні буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство,

– сказав президент.

З чого все почалося та які подробиці справи відомі?

Нагадаємо, увечері 29 червня в Монако підірвався вибуховий пристрій, через що серйозні поранення отримали Вадим Єрмолаєв, його дружина й молодший син.

Камери спостереження фіксували, як невідомий залишив наплічник з вибухівкою просто поблизу входу в будинок бізнесмена.

Сам Єрмолаєв нещодавно вийшов із коми та проходить лікування в Марселі. Водночас його супутниця Анна Насобіна залишається у критичному стані. Жінка перебуває в лікарні Пастера в Ніцці, де через тяжкі травми їй ампутували обидві ноги. Лікарі також не виключають втрати зору, слуху та мовлення.

Під час вибуху постраждав і 13-річний син подружжя Аріель. Він отримав поранення, однак загрози його життю немає, хлопець проходить лікування в дитячій лікарні Ленваль у Ніцці.

Місцева влада зауважила, що це перший подібний випадок в історії королівства – там розпочали масштабну операцію. У медіа виринали різні версії ймовірних причетних до замаху на підприємця, не виключали й український слід.

Згодом під підозру підпала українка Анастасія Березовська – її розшукував Інтерпол. Тіло жінки днями знайшли під Києвом. Двом чоловікам оголосили підозру у вбивстві Анастасії Березовської. Серед підозрюваних – чинний співробітник ГУР Владислав Реут та колишній працівник СБУ Віталій Жикович. Наразі обидва перебувають під вартою.