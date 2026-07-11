Генпрокурор Монако розповів про стан постраждалих від вибуху під час замаху на Єрмолаєва

Генеральний прокурор Князівства Монако Стефан Тібо повідомив нові подробиці розслідування замаху на родину українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який стався 29 червня поблизу його помешкання. Зокрема, відомий стан постраждалих унаслідок вибуху.

Про це повідомляє Суспільне.

У якому стані постраждалі після вибуху у Монако?

За словами Тібо, усі троє постраждалих досі перебувають у лікарні. Дитину вже вдалося опитати, жінка залишається у критичному стані, а чоловік, хоча його самопочуття покращується, поки не може давати свідчення.

2 липня ми розпочали судове розслідування, додавши до кваліфікації "замах на вбивство" та "залишення вибухового пристрою на громадській дорозі" ще й кваліфікацію "злочинне об’єднання з метою вчинення злочину,

– повідомив генпрокурор Монако.

Він також зазначив, що 2 липня було видано міжнародний ордер на арешт, а вже наступного дня його передали до Інтерполу.

"Ми все ще перебуваємо на етапі збору доказів: чи то щодо бомби, чи то щодо використаної вибухової речовини – це те, чого ми ще не маємо; у нас немає результатів, які будуть важливими, зокрема, для визначення походження цих елементів, а також мотивів, які також не встановлені – мотивів або мотивів. Тому ми розслідуємо абсолютно всі напрямки, нічого не виключаючи", – розповів Стефан Тібо.

Генпрокурор Монако додав, що правоохоронці князівства співпрацюють з Офісом генерального прокурора України у межах цього розслідування.

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів робочу онлайн-зустріч зі Стефаном Тібо. Під час переговорів сторони домовилися налагодити обмін матеріалами слідства та підтвердили готовність до повноцінної співпраці у справі замаху на Вадима Єрмолаєва.

Відреагував на інцидент у Монако і президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що найближчими днями заслухає доповіді щодо ситуації, та пообіцяв поінформувати суспільство про просування слідства.

Головна підозрювана у замаху на Єрмолаєва Анастасія Березовська, попередньо, була вбита, її тіло виявили на Київщині. Обом підозрюваним у цій справі, експоліцейському та чинному співробітнику ГУР, уже обрали запобіжні заходи.