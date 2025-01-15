На Зеленського готувався замах: чи загрожує щось голові держави зараз

Раніше стало відомо, що на президента Зеленського готувався замах. В Управлінні Державної охорони України відповіли, чи готуються нові замахи.

Начальник Управління Державної охорони України Олексій Морозов дав інтерв'ю Укрінформу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що відомо про замахи на Зеленського

Фактів щодо підготовки замахів на президента України Володимира Зеленського наразі немає. Однак раніше така спроба була.

Ви знаєте, що замах на президента готувався, ведеться розслідування цієї справи. Підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі СБУ. Там проводяться певні процесуальні дії,

– зазначив Морозов.

Наразі таким спробам вдається запобігати. Державна охорона, зазначає Морозов, – це складна багаторівнева система заходів – від отримання інформації до здійснення фізичної охорони.

Він наголосив на ефективній співпраці Управління державної охорони з іншими структурами: Службою безпеки України, Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ.

"Ми плідно співпрацюємо зі Службою безпеки України, з Національною поліцією, з Міністерством внутрішніх справ. У нас відбувається активний обмін інформацією. Допомагають і іноземні партнери. Якщо у них є інформація про потенційні загрози для наших осіб, вони, звісно, нас інформують. До речі, обмін інформацією – це один із основних напрямків міжнародної співпраці Управління", – наголосив Олексій Морозов.