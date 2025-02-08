Росіяни бідкаються на спробу теракту: окупантам волонтери передали заміновані FPV-окуляри

Росіяни бідкаються на чергові "диверсії". Російських операторів FPV-дронів забезпечили замінованими окулярами.

Вони вибухають одразу при вмиканні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Принаймні один раз заміновані окуляри могли спрацювати

Росіяни скаржаться, що ворожі диверсанти нібито здійснили спробу масового терористичного акту з використанням волонтерів. Кажуть, що останні не знали, чим допомагали своїй армії.

Окупанти повідомили уже про низку випадків постачання замінованих FPV-окулярів "Skyzone" моделі "Cobra" для керування дронами.

У Росії з'явилися заміновані FPV-окуляри: дивіться відео

Усередині виявили саморобні вибухові пристрої з 10 – 15 грамами пластичної вибухової речовини, які знайшли під корпусами на місці кулера, поруч зі скронею. Якби такі окуляри увімкнули, то це призвело б до миттєвих летальних наслідків.

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Як зазначають у ГО "Український мілітарний центр", щоб виявити вибухівку, потрібно було зняти зовнішній корпус ґаджетів, а тому підозрюють, що принаймні один раз такі окуляри уже спрацювали.

"Всі коробки упаковані, але мають неявні ознаки розтину", – бідкаються росіяни.

Щоправда, усю заміновану партію допомоги від російських волонтерів дорогою на фронт встигли вилучити.

Кажуть, що цими випадками займаються "компетентні органи".