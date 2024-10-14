"Замінували" понад 60 закордонних дипустанов України, – МЗС

У понеділок, 14 жовтня, Україною прокотилася хвиля "замінувань". Вона дісталася й Міністерства закордонних справ, зокрема закордонних дипломатичних установ.

В МЗС повідомили, що з'ясовують причини скоординованої хвилі анонімних погроз. Консульське обслуговування громадян подекуди було призупинено.

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Українські дипломатичні установи могли замінувати

14 жовтня понад шість десятків закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель, ця кількість продовжує зростати. Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС України. Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах,

– повідомили у відомстві.

Там запевнили: це жодним чином не вплинуло на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ, адже робота продовжується у штатному режимі.

"У поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок. Приносимо вибачення громадянам України за незручності. Ваша безпека – це наш пріоритет", – зазначили в МЗС.

Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення безпекових перевірок там, де це необхідно.

"Міністерство закордонних справ України перебуває в контакті з правоохоронними та розвідувальними органами України, іноземними партнерами, працює над з'ясуванням обставин і мети скоординованої хвилі анонімних погроз та її організаторів", – підсумували в МЗС.