Замішана Україна: експрезидента Молдови Додона викликали на допит

Експрезидента Молдови Ігоря Додона Генеральна прокуратура викликала на допит. Мовиться про незаконні схеми при закупівлі електроенергії з України через підприємство Energocom.

Про це повідомила представниця Генпрокуратури Маріана Керпек. Події, про які мовиться у справі, відбувались в період з 2008 по 2009 рік.

До теми На імпорті електроенергії з України: у Молдові розслідують розкрадання на 12 мільйонів доларів

Допит Додона призначили на 27 грудня. Однак наразі невідомо, чи Додона допитуватимуть як свідка, чи як підозрюваного.

Схема розкрадання: що відомо

Окрім Energocom, у розкараданні коштів підозрюють і посадовців з Міністерства економіки, Національного агентства з регулювання енергетики та іноземців.

Гроші "відмивали", необґрунтовуючи збільшення закупівельної ціни на електроенергію. Різницю в ціні забирали собі.

Місцеві журналісти припустили, що до схеми може бути причетний також молдовський олігарх Володимир Плахотнюк.

Цікаво – що відомо про Ігоря Додона: дивіться відео

Мовиться про розкраданняз держбюджету.