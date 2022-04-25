Замість поранених везли майно українців: росіяни залишили на полі бою тисячі поранених солдатів

Російські загарбники, яких перекинули на Донбас з територій Чернігівщини, Київщини та Сумщини, між собою обговорюють, які втрати понесли їх підрозділи під час першої фази війни. Окупанти цілком усвідомлюють, що тисячі поранених померли виключно через ставлення командирів та самих товаришів по службі один до одного.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські батальйонно-тактичні групи, які вдруге закинули в Україну, відновили свою боєздатність здебільшого лише на папері. Кремлівське командування дуже поспішало перейти до наступу на Донбас для здобуття чогось, що Путін зможе назвати перемогою.

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Ті окупанти, які не написали рапорти на звільнення, одразу ж почали просити командування про ротацію. Перед другим виїздом командири батальйонів обіцяли, що саме їм доведеться лише кілька тижнів, адже "Москва готує заміну військ".

Нагородили тих, хто багато вбивав

Для підтримки бойового духу генерали влаштували російським загарбникам показове нагородження за виконання завдань у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Медалі отримали лише ті, хто, на думку командування, вбили багато українців. При цьому враховували офіцери лише кількість вбитих мирних жителів, мовляв, боротьбу з бійцями ЗСУ вели всі, а знищення населення України – головний чинник для деморалізації нашої держави.

Росіяни кажуть, що після їх відправки на Донбас риторика штабістів значно змінилася. Відтепер їм кажуть, що бойові дії можуть тривати до осені, а замінити окупаційні війська немає ким.

Крім того, генерали сподіваються, що внаслідок "спецоперації" Росія до осені захопить більше українських територій, тоді підрозділи можуть залишитися на окупованих територіях "назавжди" – облаштувати військові бази та змінити місце постійної дислокації.

Особовий склад батальйонів ЗС Росії від подібних перспектив не у захваті. Загарбники скаржаться на моральне виснаження через щоденну стрілянину впродовж понад двох місяців. При цьому нелюди все ж таки сподіваються, що хоча б у червні їх повернуть додому для відпочинку.

Замість поранених забирали вкрадене

Деякі з окупантів також ненавидять своїх товаришів по службі, а також звинувачують їх у загибелі величезної кількості військових Росії. У розмовах між собою солдати кажуть, що під час відходу з позицій під час першого етапу вторгнення "друга армія світу" залишила тисячі росіян помирати в українських лісах та містах.

Коли почалася підготовка до відступу, цілі дивізії вантажили у КамАЗи, БТРи, "Тигри", та танки вкрадені у цивільних речі. При цьому місця для транспортування поранених ніхто не залишав – їх просто покинули в Україні. Рятуючи себе та намородерене, росіяни зазнали величезних втрат. При цьому командири тікали першими, ще до оголошення відступу. Тепер чимала кількість загарбників зрозуміла, хто є хто у російській армії. Мовляв, прикриття вогнем не від кого чекати не можна. Товариші по службі скоріше обстріляють своїх артилерією, аніж кинуться рятувати "трьохсотих".

Крім того, зростає й обурення військово-політичним керівництвом Росії. Попри відносну відірваність від джерел інформації армійці знають про масштабні пожежі в Сибіру та про те, що у Москві цим ніхто не переймається. Ніяких оголошень солдатам про їх ймовірну участь у гасінні загорянь не було, хоча зазвичай уряд Росії залучає на боротьбу з пожежами контрактників. Тепер, судячи з усього, цю роботу доручатимуть мобілізованим срочникам – тим, кого Путін не відправить на війну в Україну.