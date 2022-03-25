Замість Росії у G20 зараз має бути Україна, – Байден
25 березня 2022 , 05:26Читать новость на русском
Джерело:reuters
Джо Байден заявив, що хоче, щоб Росію виключили з G20. Натомість туди варто додати Україну.
Відповідну заяву оприлюднив президент США в Брюсселі. Це трапилось 25 березня.
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Штати виступили за виключення Росії з G20
Президент США Джо Байден заявив, що вважає – Росію слід вилучити з Групи двадцяти найбільших економік (G20). Ця тема була порушена під час його зустрічей зі світовими лідерами в Брюсселі,
– мовиться у повідомленні.
Відповідаючи на питання, Байден сказав: "Моя відповідь – так, залежить від G20".
Тобто остаточне рішення, заявив Байден, має ухвалювати G20.
ЗМІ повідомили, що Україна "в основному може бути присутньою на зустрічі G20 та спостерігати за ними".
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