Замість шашлика – підсмажені окупанти: у лігво росіян біля Мелітополя завітала яскрава "бавовна"

До російських військових у тимчасово окупованому селищі Михайлівка 1 травня завітала "бавовна". Українські розвідники посприяли, щоб замість шашлику були підсмажені окупанти.

Деталі "бавовни" розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Міський голова Мелітополя зіронізував, що 1 травня окупантам було не до відзначання так званого свята – "дня праці".

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Лігво окупантів вистежили українські розвідники

За даними Федорова, близько 14:30 прямо в штаб російських військових в поки що окупованому селищі Михайлівка завітала "бавовна".

Мер Мелітополя повідомив, що лігво росіян вистежили українські розвідники, які прослідкувати момент скупчення окупантів і передали координати далі.

Як результат, замість шашлику – підсмажені окупанти,

– констатував Федоров.

Артилеристи підсмажили російських офіцерів

Місцеві ресурси інформують, що внаслідок "бавовни" у повітря злетіла будівля, де зазвичай окупанти збирались кожного дня на свої наради. Журналісти зазначають, що росіяни навмисно розташували свій штаб навпроти школи, прикриваючись дітьми і мирним населенням.

Повідомляється, що цей штаб цілодобово охороняли близько 10 військових Росії.

"Ра*истське кодло вистежили розвідники групи "Скажена Панда" підрозділу "Бандерлоги" та підрозділ "Кречет", – мовиться у повідомленні.

У той час, коли у штаб злетілись російські офіцери, до них завітала "бавовна" від артилеристів. За попередньою інформацією, всі хто був у будівлі, загинули.

Також під вогонь потрапило кафе, яке розташоване поруч зі штабом. На момент удару місцеві колаборанти гостинно зустрічали росіян. За попередньою інформацією, всі, хто був у кафе, теж загинули.

Де розташоване селище Михайлівка