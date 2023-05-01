Замість шашлика – підсмажені окупанти: у лігво росіян біля Мелітополя завітала яскрава "бавовна"
Джерело:Іван Федоров
До російських військових у тимчасово окупованому селищі Михайлівка 1 травня завітала "бавовна". Українські розвідники посприяли, щоб замість шашлику були підсмажені окупанти.
Деталі "бавовни" розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Міський голова Мелітополя зіронізував, що 1 травня окупантам було не до відзначання так званого свята – "дня праці".
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Лігво окупантів вистежили українські розвідники
За даними Федорова, близько 14:30 прямо в штаб російських військових в поки що окупованому селищі Михайлівка завітала "бавовна".
Мер Мелітополя повідомив, що лігво росіян вистежили українські розвідники, які прослідкувати момент скупчення окупантів і передали координати далі.
Як результат, замість шашлику – підсмажені окупанти,
– констатував Федоров.
Артилеристи підсмажили російських офіцерів
Місцеві ресурси інформують, що внаслідок "бавовни" у повітря злетіла будівля, де зазвичай окупанти збирались кожного дня на свої наради. Журналісти зазначають, що росіяни навмисно розташували свій штаб навпроти школи, прикриваючись дітьми і мирним населенням.
Повідомляється, що цей штаб цілодобово охороняли близько 10 військових Росії.
"Ра*истське кодло вистежили розвідники групи "Скажена Панда" підрозділу "Бандерлоги" та підрозділ "Кречет", – мовиться у повідомленні.
У той час, коли у штаб злетілись російські офіцери, до них завітала "бавовна" від артилеристів. За попередньою інформацією, всі хто був у будівлі, загинули.
Також під вогонь потрапило кафе, яке розташоване поруч зі штабом. На момент удару місцеві колаборанти гостинно зустрічали росіян. За попередньою інформацією, всі, хто був у кафе, теж загинули.
Де розташоване селище Михайлівка
- Варто додати, що ввечері 30 квітня жителі тимчасово окупованого Мелітополя та Бердянська теж чули потужні вибухи. Місцеві пабліки підтвердили, що є влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські загарбники.
- Окупанти інформували про два потужні вибухи в Бердянську. Зокрема, окупанти підтвердили влучання в аеропорт, де було дуже багато російських військових.
- Інформацію про "бавовну" в Бердянську також підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.