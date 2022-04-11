Російські окупанти знищили багато мостів на Чернігівщині. На місці трьох з них встановлять тимчасові переправи.

Служба автомобільних доріг Чернігівської області дослідила пошкоджені мости біля сіл Смолин та Якубівка та Киселівка. Через них проходять дороги Київ – Чернігів та Чернігів – Грем'яч.

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Встановлення переправ

На місці цих трьох встановлених мостів було прийнято рішення встановити тимчасові споруди, щоб міг проїхати автомобільний транспорт. На дорозі Київ – Чернігів усі роботи планують завершити за два дні, а поблизу Киселівки роботи розпочнуться найближчим часом.

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