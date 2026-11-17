Настоятель одного з московських храмів закликав росіян відмовитися від занять йогою через "чужі духовні учення". Представник РПЦ порекомендував громадянам Росії замінити східні практики лікувальною фізкультурою.

Про це 24 Каналу розповів журналіст та історик Максим Кузахметов, наголосивши, що подібні абсурдні ініціативи є частиною пропагандистської кампанії з нав'язування штучних "скреп". За його словами, спроби обмежити східні практики чи розмови на російському телебаченні про "згубний вплив джазу" мають на меті занурити суспільство в минуле.

Міфи про "благодатне минуле"

Пропаганда в Росії намагається подати повернення до витоків як щось величне та священне. Проте реальне минуле, до якого закликають повернутися ідеологи Кремля, насправді було сповнене злиднів і безправ'я.

Я вітаю це повернення до скреп, щоб повернулися до тих часів, коли всі були безграмотні, жили без електрики, а в хатах була земляна підлога. Патріоти не знають, що селяни й м'яса толком не їли – лише житній хліб. Дуже бідна, напівжебрацька жизнь у безправ'ї,

– зауважив Максим Кузахметов.

Він підкреслив, що картинки з красивими кокошниками та багатими селянами з пропагандистських фільмів є відвертою брехнею. Заможне життя завжди залишалося доступним лише боярській верхівці, представники якої сьогодні засідають у Кремлі.

Церква на службі Кремля

Церковна система в Росії остаточно розгубила духовний зміст і перетворилася на звичайний каральний та ідеологічний орган влади.

Церква давним-давно перетворилася на різновид пропагандистського міністерства, абсурдного й дикого. Самі ієрархи не справляють враження мудрих старців. Судячи з їхнього вигляду, вони неплохо живуть, хоча мали б постити та молитися з п'ятої ранку,

– підсумував Максим Кузахметов.

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