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      Замість англійської – церковнослов’янська: в РПЦ хочуть внести корективи у шкільний процес

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      В РПЦ запропонували навчати дітей церковнослов’янської мови, а не англійської
      В РПЦ запропонували навчати дітей церковнослов’янської мови, а не англійської / Ілюстративне фото

      У Російській православній церкві відзначилися гучною заявою: там пропонують навчати дітей не англійської, а церковнослов’янської мови. Мовляв, так діти краще розумітимуть богослужіння, на які навідуються до церкви.

      Із дивною пропозицією виступив глава патріаршої комісії у справах сім’ї протоієрей Дмитро Смірнов. Він також висловив своє обурення тим, що батьки навчають дітей англійської з надто раннього віку. Про це інформує "Интерфакс".

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      Дитинка ще не встигла народитися, а її вже англійської навчають. Треба спочатку церковнослов’янської навчити, потім, може, грецької, бо ми від греків взяли нашу віру. Це теж дуже важливо, бо діти стоять в церкві, як столиця Камбоджі, і нічого не розуміють,
      – сказав він.

      Тим, хто пропонує Церкві перейти на сучасну мову, протоієрей РПЦ запропонував взяти газетний папір, на ньому написати "1000 рублів" і йти в магазин, додавши, що там все-таки захочуть отримати справжню купюру.

      Смирнов також висловився проти перекладу богослужінь на російську.

      "Навіть президент Зеленський через пень-колоду, але говорить англійською. І ще за пів року вивчив українську. А церковнослов'янська мова – це взагалі основа російської мови, там треба вивчити два десятки слів" – сказав він.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Діти і неповнолітні Освіта РПЦ
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