На замках київських квартир стали з'являтись мітки, – Держспецзв'язок
Джерело:пресслужба Держспецзв'язку
У Києві зафіксували масові випадки наклеювання "оголошень" на замки дверей. Квартири перевіряють на те, чи виїхали з них господарі.
Про мітки застерігають фахівці Держспецзв'язку. Вони наголошують на тому, що псевдоголошення на замках варто негайно знімати.
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Мародери "підіймають голову" у важкі часи
Ідея міток у вигляді фейкових оголошень полягає у тому, щоб перевірити, чи хтось відмикатиме квартиру. Якщо ж оголошення залишатиметься, то значить квартира вільна.
Киян, які не виїхали, закликають пильно слідкувати за сусідніми дверима. Шахраї можуть масово грабувати столичні оселі, які українці вимушено залишили.
Як завжди у важкі часи, підіймають голову мародери,
– підкреслили у Держспецзв'язку.
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