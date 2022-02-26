На замках київських квартир стали з'являтись мітки, – Держспецзв'язок

У Києві зафіксували масові випадки наклеювання "оголошень" на замки дверей. Квартири перевіряють на те, чи виїхали з них господарі.

Про мітки застерігають фахівці Держспецзв'язку. Вони наголошують на тому, що псевдоголошення на замках варто негайно знімати.

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Мародери "підіймають голову" у важкі часи

Ідея міток у вигляді фейкових оголошень полягає у тому, щоб перевірити, чи хтось відмикатиме квартиру. Якщо ж оголошення залишатиметься, то значить квартира вільна.

Киян, які не виїхали, закликають пильно слідкувати за сусідніми дверима. Шахраї можуть масово грабувати столичні оселі, які українці вимушено залишили.

Як завжди у важкі часи, підіймають голову мародери,

– підкреслили у Держспецзв'язку.



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