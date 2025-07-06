Замкнула проводка: у Деснянській РДА назвали причин пожежі у Києві

В напрямку Броварів 6 липня візуально спостерігається сильне задимлення, жителі чули вибух. Місцева влада розповіла, що пожежа не пов'язана з військовими діями.

На місці пожежі в Києві обійшлося без постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Деснянської РДА Києва Максима Бахматова.

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Чому сталася пожежа в Деснянському районі Києва

Голова Деснянської районної державної адіміністрації в Києві Максим Бахматов повідомив, що пожежа на ТЕЦ-6 сталася не через прильот ворожої зброї. На енергооб'єкті, що знаходиться на Пухівській вибухнула цистерна з мастилом. Вогонь перекинувся на автомобіль, що стояв поруч.

За словами Бахматова, загоряння спричинило коротке замикання проводки в приміщенні охоронця – саме звідти вогонь поширився територією.