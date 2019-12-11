Замкнула двері і втекла: поліція з'ясувала страшні деталі пожежі в коледжі Одеси

Страшна пожежа в Одеському коледжі на Троїцькій, де загинули щонайменше 12 осіб, почалася на третьому поверсі. Якби викладачі вчасно повідомили про займання, трагедії можна було б запобігти.

Правоохоронці під час розслідування з'ясували, що завідуюча відділенням коледжу мала шанс запобігти катастрофічному розвитку подій, але не зробила цього, пише "Думська". Саме ця жінка першою помітила пожежу у своєму кабінеті на третьому поверсі.

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Жінка підійшла до свого кабінету, відкрила двері і побачила дим. Парував подовжувач під підвіконням, до якого були підключені комп'ютер і принтер. Вона могла запобігти трагедії, висмикнувши вилку з розетки, але замість цього просто замкнула двері на ключ і побігла шукати директора. Запанікувала,

– розповіли виданню.

Пошуки директорки затягнулися, а вогонь за цей час надзвичайно швидко поширювався по коледжу.

"Пожежної сигналізації в навчальному закладі не було, евакуацію ніхто не організовував. У деяких аудиторіях студентів навіть не сповістили про те, що відбувається", – додав співрозмовник.

Вже через 20 хвилин після задимлення, побаченого завідуючою в своєму кабінеті, полум'я охопило 700 квадратних метрів. Тоді на місце події приїхали пожежники та почали рятувати студентів і викладачів з вогняної пастки.

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Через смертельну пожежу поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу економіки та права Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Також підозру мають оголосити і завідуючій відділенням, яка першою побачила і не повідомила про пожежу.

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