Замкнула двері і втекла: поліція з'ясувала страшні деталі пожежі в коледжі Одеси
Страшна пожежа в Одеському коледжі на Троїцькій, де загинули щонайменше 12 осіб, почалася на третьому поверсі. Якби викладачі вчасно повідомили про займання, трагедії можна було б запобігти.
Правоохоронці під час розслідування з'ясували, що завідуюча відділенням коледжу мала шанс запобігти катастрофічному розвитку подій, але не зробила цього, пише "Думська". Саме ця жінка першою помітила пожежу у своєму кабінеті на третьому поверсі.
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Жінка підійшла до свого кабінету, відкрила двері і побачила дим. Парував подовжувач під підвіконням, до якого були підключені комп'ютер і принтер. Вона могла запобігти трагедії, висмикнувши вилку з розетки, але замість цього просто замкнула двері на ключ і побігла шукати директора. Запанікувала,
– розповіли виданню.
Пошуки директорки затягнулися, а вогонь за цей час надзвичайно швидко поширювався по коледжу.
"Пожежної сигналізації в навчальному закладі не було, евакуацію ніхто не організовував. У деяких аудиторіях студентів навіть не сповістили про те, що відбувається", – додав співрозмовник.
Вже через 20 хвилин після задимлення, побаченого завідуючою в своєму кабінеті, полум'я охопило 700 квадратних метрів. Тоді на місце події приїхали пожежники та почали рятувати студентів і викладачів з вогняної пастки.
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Через смертельну пожежу поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу економіки та права Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Також підозру мають оголосити і завідуючій відділенням, яка першою побачила і не повідомила про пожежу.
Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
- Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
- Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Рятувальники продовжують шукати під завалами згорілого коледжу низку зниклих безвісти людей.
- Щодо причин пожежі, то поліція розглядає 3 версії: навмисний підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.
- Одеська ОДА виділить 3 мільйони гривень, а уряд– 4 мільйони гривень компенсації постраждалим і сім'ям загиблих під час пожежі.