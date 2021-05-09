Вампір шокований: у Замку Дракули відкрили центр вакцинації від COVID-19

У Замку Дракули у Румунії відкрили центр щеплення проти коронавірусу. Усі люди, які там вакцинуються, отримають спеціальний "диплом вакцинованого у замку Бран".
Джерело:Castelul Bran
Вакцинуватимуть усіх охочих препаратом від Pfizer-BioNTech. Щепитися у Замку Дракули люди зможуть щовихідних упродовж травня.
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Адміністрація наголосила, що доступ до центру вакцинації не передбачає можливість також безплатно завітати у замок Бран. Водночас усі щеплені зможуть вільно відвідати виставку середньовічних інструментів тортур.
Що відомо про замок Бран
- Замок Бран увійшов в історію як притулок головного вампіра в історії світової культури – Графа Дракули.
- Зокрема, Замок Дракули описав у своєму романі Брем Стокер.
- Давні перекази свідчать, що у замку також зупинявся Влад Цепеш – реальний історичний герой, якого вважають прототипом Дракули.