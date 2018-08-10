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Замок Любарта показали з висоти: захопливі фото

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Замок Любарта
Замок Любарта / Ukraїner

Замок Любарта, який розташований у Луцьку, є однією із найкраще збережених фортець в Україні.

Про це пише Ukraїner.

Роком заснування Луцького Замку вважають 1340 рік. Саме тоді коли за наказом Любарта на місці дерев‘яних стін почали зводити кам‘яні мури.

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Теги: Новини України Історія Подорожі LifeStyle
Джерело: 24 канал
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