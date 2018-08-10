Замок Любарта показали з висоти: захопливі фото
Замок Любарта, який розташований у Луцьку, є однією із найкраще збережених фортець в Україні.
Про це пише Ukraїner.
Роком заснування Луцького Замку вважають 1340 рік. Саме тоді коли за наказом Любарта на місці дерев‘яних стін почали зводити кам‘яні мури.
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Джерело: 24 канал
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