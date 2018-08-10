Замок Любарта показали з висоти: захопливі фото

Замок Любарта, який розташований у Луцьку, є однією із найкраще збережених фортець в Україні.

Про це пише Ukraїner. Роком заснування Луцького Замку вважають 1340 рік. Саме тоді коли за наказом Любарта на місці дерев‘яних стін почали зводити кам‘яні мури. Читайте також: Імениту Острозьку академію показали з цікавого ракурсу: фото