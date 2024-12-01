Мільярд євро з доходів від заморожених активів Росії піде на українську зброю, – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що близько мільярда євро з доходів від заморожених російських активів піде на виробництво української зброї. Мовиться безпосередньо про підтримку вітчизняної оборонної промисловості.

Про це президент України повідомив під час брифінгу після зустрічі з головою Європейської Ради Антоніу Коштою, передає 24 Канал.

До теми Зеленський у Києві зустрівся з новим главою Євроради та представником ЄС із закордонних справ

Що розповів Зеленський про доходи від частини активів Росії

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вдячна всім партнерам, які вже інвестували у конкретні проєкти виробництва сучасної української зброї. Водночас глава держави підкреслив, що важливо збільшувати закупівлі в українських виробників, зокрема, коштом доходів від заморожених російських активів.

Більша частина коштів від другого траншу з цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості. І це буде дуже хороша основа для збільшення таких внесків,

– заявив президент.

Він також зауважив, що політично вже забезпечено, щоб кошти від російських активів почали допомагати Україні.

"Тож у січні мають почати працювати конкретні фінансові механізми, і це принципово для України та для дієвості інститутів всієї Європи. Російські активи мають працювати для захисту від російської агресії", – сказав Зеленський.

Окрім того, український очільник запевнив, що регулярність траншів від січня 2025 року суттєво підтримає стабільність в Україні.

До слова, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс також розповів, що ЄС вже мобілізував 1,5 мільярда євро надзвичайних надходжень від заморожених російських активів. 90% цього першого траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру для доставлення в Україну пріоритетного обладнання, включно з артилерійськими боєприпасами та засобами протиповітряної оборони.