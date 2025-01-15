Конфіскувати бояться: як Європа може натиснути на Росію через заморожені активи

Адміністрація Байдена пропонує використати заморожені російські активи як важіль тиску на Росію в можливих переговорах, – пише CNN. Радники чинного президента запропонували європейським країнам перевести ці заблоковані кошти до банку на спеціальний рахунок для допомоги Україні.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу заявив, що за три роки не вдалося переконати Європу спрямувати заморожені активи на підтримку України.

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Він вважає, що зараз Європа також на це не погодиться.

Штати мають скромну суму активів

"Важливо розуміти, як це відбувається. Два законопроєкти дійсно були ухвалені – вони є чинними законами в Канаді та США. Але Канада не змогла конфіскувати жодного долара. Американці це зробили, хоча сума дуже скромна – менше 6 мільйонів доларів, тоді як вони мають близько десяти мільярдів", – зазначив Клочок.

На його думку, наразі це лишень "струшування повітря". Реалізація ідеї малоймовірна. Основна частина цих коштів зосереджена в Європі, а найбільшими тримачами є Бельгія та Швейцарія.

"Усі ці гроші сконцентровані не в США. У США їх менше 10 мільярдів доларів. Вони пропонують перевести всі кошти на один рахунок, як важіль тиску на Росію. Росія зараз не може користуватися цими активами, навіть доходи з них підуть на рахунок для погашення заборгованості за кредитом у розмірі 50 мільярдів доларів. Його ініціювала "Велика сімка" минулого року", – сказав Клочок.

Для Росії ці гроші втрачені

Він пояснив, що ці гроші поступово надходять до України. Цього року країна отримає 18 мільярдів євро, згідно з офіційними повідомленнями "Великої сімки" та Європейського Союзу.

Попри заяви про зменшення спроможності Росії, жодних реальних дій не було зроблено. Але це все ж гарна ідея, яка могла б стати одним із інструментів для тиску на Росію, якщо її буде реалізовано,

– додав Клочок.

На його думку, для Росії ці кошти фактично втрачені, але вона не сильно переймається через це. Він вважає, що ці гроші слід конфіскувати й передати у трастовий фонд Європейського Союзу, який фінансував би програми в Україні.

Це дозволило б уникнути корупційних ризиків, адже коштами керували б європейці за конкретними програмами.

"На цьому етапі я не бачу перспектив реалізації ініціативи Байдена, адже за три роки не вдалося переконати Європу", – підсумував Клочок.